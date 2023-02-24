كشفت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل الأمن السيبراني، ومحلل أنظمة الأمن السيبراني.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 23 فبراير 2023م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات