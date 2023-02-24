أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 829,185 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 816,538 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9,611 حالة