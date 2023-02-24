دعت وزيرة البيئة البريطانية، تيريز كوفي، مواطني بلادها إلى تناول اللفت، في ظل نقصٍ تواجهه المتاجر في أنواع من الفاكهة والخضار أبرزها الطماطم والفلفل الحلو.

وأضافت وزيرة البيئة أمام البرلمان يوم أمس أن هذه المشكلة قد تستمر “أسبوعين إلى أربعة أسابيع، مضيفة أن عدداً كبيراً من البريطانيين يأكلون اللفت حالياً بدل التفكير في الخس أو الطماطم أو أي خضار مماثلة.

وأدت تصريحات الوزير إلى إثارت العديد من التعليقات الساخرة، بينما قال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن كوفي أرادت أن تثمّن ما يُنتَج في المملكة المتحدة، لكن في النهاية، يعود الخيار للبريطانيين في اختيار الأطعمة التي يودّون شراءه.

يذكر أن عدد من المتاجر حددت كمية الفاكهة والخضار المسموح للزبائن بشرائها، لكي تُتاح هذه السلع للجميع، وذلك بعد قلة الخضار والفواكه بسبب مشكلة التوريد التي حدثت بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.