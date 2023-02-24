وثق فيديو ارتداء زوار كأس السعودية في نسخته الرابعة “الزي السعودي” بالتزامن مع الاحتفال بيوم التأسيس.

وأظهر الفيديو الأزياء التراثية والخيم والأدوات القديمة التي تعبر عن السعودية قديماً.

وتحتفل مدن المملكة، بذكرى يوم التأسيس حيث تشهد مختلف المناطق عددًا من الفعاليات، منها مسرحيات ومسابقات وعروض ثلاثية الأبعاد وألعاب نارية.