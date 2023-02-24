وثق فيديو ارتداء زوار كأس السعودية في نسخته الرابعة “الزي السعودي” بالتزامن مع الاحتفال بيوم التأسيس.
وأظهر الفيديو الأزياء التراثية والخيم والأدوات القديمة التي تعبر عن السعودية قديماً.
وتحتفل مدن المملكة، بذكرى يوم التأسيس حيث تشهد مختلف المناطق عددًا من الفعاليات، منها مسرحيات ومسابقات وعروض ثلاثية الأبعاد وألعاب نارية.
فيديو | “الزي السعودي” يظهر بأشكال مختلفة لزوار #كأس_السعودية في نسخته الرابعة #SaudiCup#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/2l6y2I4f3N
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 24, 2023
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