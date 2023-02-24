تداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة طريفة عن سيدة تطلب من زوجها أن يمنحها إجازة لمدة يومين من تنظيف المنزل.

وكتبت الزوجة في الرسالة :“السيد زوجي العزيز المحترم بعد التحية ، الموضوع : طلب أجازة.. أرجو التفضل بالموافقة على منحي إجازة لمدة أسبوع من تاريخ 17-3-2023 لغاية 25-3-2023، وذلك لعدم قدرتي على إكمال أشغال المنزل ولسوء حالتي النفسية من ترتيب المنزل والغسيل والكيّ ليلًا ونهارًا”.

وأثارت هذه الرسالة الكثير من التعليقات الساخرة خاصة فيما يتعلق برد الزوج على الطلب الذي كتب :”يحفظ الطلب لحين توفير البديل .. وحين يتوفر البديل لا مانع”، فيما لم يوضح متداولو الفيديو جنسية الزوجين.