نشرت احدى صحفنا الكترونية يو25/7/1444هـ م 16/2/2023م تقريرا عن تكريم مكتب براءات الاختراع ب(أمانة التعاون الخليجي).

جاء فيه: ان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع في المعرض الدولي الثالث عشر الذي أقيم في دولة الكويت خلال الفترة 12-15من فبراير 2023م بهدف تشجيع ودعم المخترعين والمبدعين من مواطني دول مجلس التعاون وتسويق اخترا عاتهم أمام زوار المعرض من المستثمرين ؛

وتحدث التقرير عن الجوائز ومستحقيها من أبناء دول الخليج ؛ وحقيقة ان هذا التكريم في هذا المعرض الدولي لهؤلاء لهو من أفضل وأجمل ما أمكن عرضه على المستثمرين من أجل تسويق تلك المخترعات وتبنيها من قبل أولئك المستثمرين بل هو تشجيع لهؤلاء المخترعين والمبدعين ليعطوا أكثر مما قدموه وبالتالي فالنجاح الأول ولأخير هو لأوطانهم مما يرفع مكانتها عالميا وقاريا بل إن تخصيص مكتب براءات الاختراع بأمانة التعاون الخليجي لهو دافع للمخترعين للتقدم باختراعاتهم إليه لنيل البراءات بدلا من عرض اختراعاتهم إلى جهات خارجية أو التنازل عن ملكية مخترعاتهم وإن كان هذا أمر مؤلم ولكن قد تكون معوقات منحهم براءات الاختراع أو التباطؤ في منحها هو السبب الرئيسي لتوجههم إلى هذا المنحى .

وقد سمعت بهذا من متحدثين ومنتقدين لجهات الاختصاص ولذا نتمنى أن تحرص الجهات المختصة بالمخترعات وتنميتها وبراءتها تسهيل عملية منح البراءات دون التنازل عن شروط المنح متمنيا للإخوة من الطلاب والطالبات مواصلتهم هذا النشاط لما فيه من الأهمية الوطنية واللحاق بمن سبقوهم نحو هذا الاتجاه القيم وبالله التوفيق