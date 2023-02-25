وجهت عائلة الأسير الأمريكي أليكس دروكي، الشكر للمملكة، بعدما أنقذته وساطة المملكة من الأسر في روسيا بعد اعتقاله لمدة 4 أشهر.

وتطوع أليكس للقتال في الصفوف الأوكرانية إلى أن وقع أسيرًا من قبل الجنود الروس الذين قاموا بتعذيبه وترك مصيره معلقًا بين الحياة والموت.

وقالت والدة الأسير الأمريكي وهي تغالب دموعها: “ممتنة جدًا لتدخل ولي العهد السعودي ومساعدته، أعتقد حقًا أن أليكس لم يكون هنا اليوم لو لم يكن ولي العهد على استعداد تام للمساعدة.. وسأكون مدينة دائمًا للسعودية وللشعب ولولي العهد السعودي على وجه الخصوص”، بحسب “العربية”.

وأوضح أليكس دروكي، عن تفاصيل إطلاق سراحه: “انتظرنا في المطار ثم أخذونا أخيرًا إلى الترام ورأينا هناك على المدرج طائرة سعودية كبيرة، وقلنا حسنًا هذا ليس حقيقيًا لن يتم وضعنا فيها وأخذت أتساءل عن ما هي تلك الطائرة ثم وضعونا فيها وبدأ الموظفون السعوديون يتحدثون إلينا ويشرحون ما يجري ويقولون أننا في أمان وأنه سوف يطلق سراحنا وسيعتنون بنا، ولم نستطع التصديق حتى هبطنا في الرياض”.