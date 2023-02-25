حذرت باحثة أسترالية من خطورة الشموع المعطرة، مؤكدة أنها يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة بسبب المواد الكيميائية السامة التي تلوث المنزل عند احتراقها.

وأوضحت الدكتورة سفيتلانا ستيفانوفيتش، الأستاذة في جامعة ديكن في وورن بوندز في فيكتوريا أن الشموع وأي روائح تنبعث منها، ترتبط بانبعاث المركبات العضوية المتطايرة، وأيضا الجزيئات الصغيرة التي تبقى في الهواء.

وتقول: “عملية الاحتراق تطلق جسيمات تنتقل مباشرة إلى رئتينا”مضيفة: “من الثابت أن هذا يسبب مجموعة من الآثار الصحية السلبية المختلفة”.

ولفتت إلى أن جميع مكونات العطر تقريبا في الشمعة عبارة عن مركبات عضوية متطايرة وملوثات هواء توجد في المنتجات المنزلية الشائعة مثل الطلاء وتلميع الأثاث وورق الحائط.

وأضافت: “قد يعاني الناس من تهيج في العين والأنف والحنجرة، والصداع، والغثيان، أو حتى تلف الكبد والكلى والجهاز العصبي المركزي.