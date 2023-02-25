أنهى نجم نادي برشلونة، البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مواجهة فريقه ضد مانشستر يونايتد مستاء بشكل واضح.

وظهر ليفاندوفسكي بعد المباراة مستاء بشكل واضح، وبدا أن المهاجم البولندي لم يكن متضايقا فقط بسبب الإقصاء من الدوري الأوروبي ولكن لأنه أتيحت له الفرصة لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرم فيها فاتي زميله ليفاندوفسكي من التسجيل، حيث حدث الأمر نفسه في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، لكن لم يلاحظ أحد الخطأ لأن الفريق الكتالوني انتزع النقاط الثلاثة وفاز بهدفين لهدف.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن ليفاندوفسكي خلال تواجده في غرفة خلع الملابس بعد مباراة مانشستر يونايتد، قام بتوبيخ فاتي على تصرفه في لقاء يونايتد، وأوضح له البولندي أنها المرة الثانية التي يخطف فيها هدفا واضحا جدا منه داخل منطقة الجزاء، وحثه على أن يكون أكثر انتباها في هذا النوع من الكرات وقياس رغبته في التسجيل في كل الفرص، لأنهم قد يؤذون الفريق كما حدث في هذه المناسبة.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن فاتي اعتذر مؤكدا أنه لم ير ليفاندوفسكي وأنه اعتقد أنه في وضع أفضل لهز شباك الخصم على الرغم من اعترافه بأن تسديدته كانت ضعيفة تماما.

وودع برشلونة الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2 في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32.