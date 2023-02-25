رد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على الوفد الأردني المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، حين نسب دعوة “إبراهيم عليه السلام” للعراق بدلا من مكة.

وكان الوفد الأردني استشهد بقول الله تعالى: “رب اجعل هذا البلد آمنا وأرزق أهله من الثمرات” هذا دعاء سيدنا إبراهيم للعراق ليقطاعه آل الشيخ.

وقال آل الشيخ للإيضاح: “رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات” في سورة البقرة الآية ١٢٦، وأيضا في سورة إبراهيم قال الله تعالى: رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَام”، والمقصود بالبلد هي مكة المكرمة.

يذكر أن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رأس وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي ، الذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد تحت عنوان “الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته”، بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، وعددٍ من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.