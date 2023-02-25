تحدث الإعلامي جابر الغامدي عن مصير إدارة الهلال بعد بطولة دوري أبطال آسيا، وسط التوقعات برحيله عن الهلال.
وقال الغامدي: “الغالبية أجمعت على إدارة فهد بن نافل عطفا على أمور إيجابية كثيرة لصالح الهلال سواء على مستوى البطولات أو الجانب الاستثماري، ويعتبر من أميز الإدارات التي مرت على الهلال وحتى على مستوى الرياضة السعودية”.
ولفت إلى أن تصاريح فهد بن نافل هادئة جدا قبل المباريات، مضيفا: “وهذا أمر مهم جدا أن لا تسبب ضغط على لاعبيك
وحتى في معسكرات الهلال الأجواء صحية”، مؤكدا على أهمية الارتياح النفسي للاعبين.
يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة نظيره الدحيل، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
جابر الغامدي: طريقة واحدة لو طبقتها إدارة الهلال سيفوز الزعيم على الدحيل@hazimalghamdi88@Jaber_Alghamdi #دوري_أبطال_أسيا#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/siBEKcsXH0
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 25, 2023
جابر الغامدي يعلن عن مصير إدارة الهلال بعد البطولة الآسيوية@hazimalghamdi88@Jaber_Alghamdi#دوري_أبطال_أسيا#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/gTh5U1IEdY
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 25, 2023
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