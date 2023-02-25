علق قائد فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تسجيله 3 أهداف في مباراة ضمك.

وقال رونالدو «أنا سعيد جداً بالأرقام التي حققتها بالفوز، لكن الأهم هو تحقيق الانتصارات والمُضي قدماً في جدول الترتيب وإسعاد الجماهير».

وأضاف «قام الفريق بعمل رائع وقاتل ضد ضمك، وبالنسبة لي الأهداف مهمة، لكن الأهم هو الفريق».

وتابع «ليس من السهل على أي لاعب التكيُّف بعد مرور خمس مباريات، لكنني بدأت أفهم تحركات زملائي».

واختتم: «أهم شيء هو اتخاذ خطوات ثابتة من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة».

وكان رونالدو قاد النصر لتحقيق الفوز أمام ضمك، بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.