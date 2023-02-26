علق لاعب النصر السابق يوسف خميس، على طريقة لعب تاليسكا مقارنة باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد تسجيل رونالدو هاتريك في شباك ضمك أمس السبت.

وقال يوسف خميس: تاليسكا لاعب هش ولا يتحرك كما يفعل كريستيانو في الملعب لذلك لم يفتقده النصر.

يذكر أن فريق النصر تغلب على نظيره ضمك بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين.