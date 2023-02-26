تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫96401 مقابل الريال الواحد 0٫25199
الدولار: 3٫74936 مقابل الريال الواحد 0٫26671
درهم إماراتي:1٫02076 مقابل الريال الواحد 0٫97966
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77138
دينار أردني: 5٫28532 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي:12٫25468 مقابل الريال الواحد 0٫08189
دينار بحريني: 9٫96266 مقابل الريال الواحد 0٫10048
الريال القطري:1٫02976 مقابل الريال الواحد 0٫97110
الدرهم المغربي:0٫36059 مقابل الريال الواحد 2٫77584
الجنيه المصري: 0٫12284 مقابل الريال الواحد 8٫14057
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