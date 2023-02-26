انتقد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، وضع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريقه النصر.

وقال عادل عصام الدين، عبر برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”: “حسيت إن رونالدو هو المدرب وليس جارسيا لأن واضح إن كل اللاعبين يحاولوا يوصلوا لرونالدو”.

وأشار إلى أن استراتيجية النصر بنيت في الوصول إلى رونالدو وتحقق ذلك في الشوط الأول من مباراة ضمك وأنهى النصر المباراة في الشوط الأول.

ومن الجدير بالذكر، أن النصر تغلب على نظيره ضمك بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين.