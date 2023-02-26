أوضح مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أسباب موافقة ناديه على سفر أندرسون تاليسكا، نجم الفريق، للسفر إلى البرازيل من أجل الخضوع للعلاج من إصابته.

وأعلن نادي النصر إصابة محترفه البرازيلي في العضلة الضامة، وحاجته للراحة والعلاج لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، على أن يخضع للتأهيل في بلاده، لكن سفر تاليسكا للبرازيل أدى لخروج تقارير تزعم أن الهدف من سفر اللاعب هو إحياء بعض الحفلات الغنائية.

وصرح مسلي آل معمر: “أي لاعب يصاب لدينا نبحث له عن أفضل الأطباء في العالم لمعالجته بأسرع وقت ممكن، هذه سياسة النصر، ومن أجل ذلك سافر تاليسكا للبرازيل”، مضيفًا: “فعلنا ذلك مع كل المصابين، وقد سافر إلى إسبانيا ألفارو غونزاليس، ثم بيتي مارتينيز، والحارس أمين بخاري”.

واستطرد: “أما أيمن يحيى فعالجناه في ألمانيا وسلطان الغنام ذهب إلى قطر، أي لاعب يصاب نبحث له عن أفضل الأطباء عالميا بالتخصص أو نوع الإصابة”، متابعًا: “كان بإمكاننا أن نعالجه في أوروبا، لكنه فضل طبيبا مختصا مميزا يعرفه جيدا في البرازيل، حتى تكون عودته للمباريات أسرع”.