استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال شهر يناير الماضي نحو 640,452 طناً من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم والدمارات، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بالأمانة المهندس صالح الزهراني، أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الشهر الماضي بلغت 169,781 طناً، كما استقبل المردم خلال الفترة ذاتها 450,015 طناً من الدمارات، وأكثر من 890 طناً من الإطارات.

وبين المهندس الزهراني، أن تقرير نفايات عقود النظافة سجل 102,123 طناً جرى رفعها في نطاق 16 بلدية فرعية، لافتاً إلى أن الأحياء الواقعة في “بلدية المطار” ضمن منطقة العقد الرابع، سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ 15,045 طناً من النفايات المرفوعة، فيما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق “بلدية ثول” ضمن منطقة العقد الأول بإجمالي 2,976 طناً، وسجل تقرير العقد الـ 13 الخاص بمنطقة الكورنيش 628 طناً من النفايات المرفوعة خلال يناير.