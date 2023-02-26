أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 1 %، ليغلق عند 10052 نقطة (- 102 نقطة)، مواصلا هبوطه للجلسة السادسة على التوالي، ومسجلا أدنى إغلاق منذ ديسمبر 2022، وبتداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 %، عند 71 ريالا، مسجلا أدنى إغلاق منذ أكثر من عام ونصف، وسط تداولات تجاوزت الـ 3 ملايين سهم.

ويشهد السهم تراجعا متدرجا منذ بداية الشهر الجاري (فبراير 2023)، وصلت نسبته إلى نحو 14 %.

وأغلق سهم أرامكو، عند 31.40 ريال (- 1 %).

وهبط سهم أسمنت العربية، بنسبة 4 % عند 33.65 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022، والتي جاءت أقل من توقعات السوق.

وتراجع سهم مجموعة تداول، بنسبة 5 % عند 150.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع 2022 إلى 57.2 مليون ريال وبنسبة 48 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وتصدر سهم تهامة للإعلان، تراجعات اليوم بنسبة 7 %.

في المقابل، تصدر سهم السعودي الألماني، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، عند 29.80 ريال، عقب إعلان الشركة تحقيق أرباح في الربع الرابع 2022، بقيمة 33.2 مليون ريال.

وصعد سهما أسترا الصناعية، والوطنية للتأمين، بأكثر من 7 %.