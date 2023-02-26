اختار الاتحاد الآسيوي، الطاقم التحكيم الذي سيتولى مهمة إدارة مواجهة الهلال والدحيل القطري، في نصف نهائي آسيا.

وذكرت مصادر، أن اتحاد الكرة الأسيوي قرر تعيين الحكم الكوري الجنوبي بقيادة “هيونغ جين”، لمباراة الهلال والدحيل؛ حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الهلال قد فاز على فولاذ الإيراني بهدف قاتل سجله موسى ماريغا في الدقيقة 88، ضِمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيما حجز نادي الدحيل مقعدًا في نصف النهائي؛ عقب الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف.