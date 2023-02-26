أقدم اللاعب المغربي حكيم زياش على صفع البرازيلي إيميرسون خلال مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

ومن جانبه ألغى الحكم ستيوارت أتويل طرد حكيم زياش لاعب تشيلسي بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” أمام توتنهام.

وكان الحكم أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه زياش بعد لكمه إيميرسون لاعب توتنهام وهو الذي اعتدى على زياش أولا، ثم لجأ لتقنية حكم الفيديو ليقرر بعدها إلغاء الطرد، مكتفيا بإشهار البطاقة الصفراء للاعب المغربي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.