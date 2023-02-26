هنأ سامي الجابر نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق، الهلاليين بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الدحيل القطري بنتيجة 7-0.

وقال الجابر: “كل البطولات سهلة الهلال هو الصعب”، مضيفا: “ألف مبروك منجز وطني جديد يسجل باسم الهلال، مبروك للنجوم اللي قدموا واحده من أجمل المباريات في تاريخ الزعيم مستوى ونتيجه تاريخيه، مبروك للجهازين الفني والإداري هذا العمل الجبار”.

وأضاف: “والشكر لأبطال القوة الزرقاء اللي حضروا في الدوحة وساندوا الفريق هاردلك للأشقاء في نادي الدحيل”.

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل بملعب الهلال، وفي الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.