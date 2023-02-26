علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الدحيل القطري، بعد الفوز بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

وقال البكيري: “حزين على ذلك المشجع المغلوب على أمره، الذي سينام من بدري اليوم، بعد تحطيم الهلال ممثل الوطن لجسر أوهامه الممدودة من هنا إلى الدوحة”.

وأضاف: “حتما سيخلع قميص الدحيل ليُجهز قميص اوراو الياباني لعله ينتزع له شيئا لا يملك فريقه فعله، رغم كل الملايين بين يديي إدارة (لوك لوك لوك)”.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل بملعب الهلال، وفي الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.