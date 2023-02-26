أرسل مدافع نادي الهلال علي البليهي رسالة شديدة اللهجة عقب النتيجة الكبيرة التي حققها الزعيم على الدحيل وانتهت بسبعة أهداف هلالية بدون مقابل، والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

وقال البليهي: “انتهينا من بطولة العالم للأندية، وتأهلنا لنهائي بطولة آسيا، والحين جايينكم”، وذلك في إشارة إلى فرق الدوري السعودي.

يذكر أن الهلال، سيواجه نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث ستكون مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 29 أبريل بملعب الهلال، وفي مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.