علق سلمان الفرج نجم الهلال على التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز الكبير على الدحيل القطريي 7-0.

وأكد الفرج أن “جاهزية اللاعبين جعلت المباراة سهلة”، قائلا: “مبروك لنا وللجماهير المباراة فكرنا أنها راح تكون متعبة وأصعب مباراة لكن الكل كان جاهز 100 % وكل فرصة استثمرناها بهدف وفالنا التوفيق ان شاءالله”.

وأضاف: “نعمل كي نحقق وعشان هذا الجمهور والنادي الكبير”، مشيرا إلى أن العودة بعد كأس العالم أظهرت شخصية الهلال.

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل بملعب الهلال، وفي الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.