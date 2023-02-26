أكد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، على حرص النادي لتحقيق الريادة آسيويا وعالميا، وذلك بعد التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا اليوم الأحد، على حساب الدحيل القطري.

وقال ابن نافل في تصريحاته عقب المباراة التي انتهت بفوز الهلال بسباعية نظيفة: “كنا حريصين كهلاليين أن نمثل المملكة خير تمثيل، هذا الفوز سيكون دافع للحصول على النهائي وتحقيق البطولة”.

وعن تعثرات الهلال، قال: “داخل الملعب الهلال مجموعة رجال على قلب واحد حققوا الإنجازات التي تليق بهم، وحريصين كل الحرص على استمرار ريادتنا آسيويا”.

ومن المنتظر أن يواجه الهلال نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل بملعب الهلال، وفي الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.