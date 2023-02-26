أوضح المحلل المالي والاقتصادي ماهر السيف، ما هي أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب.

وقال السيف خلال برنامج “ياهلا”: “الذهب في الاستثمار يأخذ مدة طويلة عشان ترجع لرأس ماله”، مضيفا: “مثلا إذا ارتفع الذهب إلى 2074 دولار للأونصة، وانخفض لمدة 3 سنوات وبعدين ارتفع لنفس الرقم فأنت في الاستثمار قد ينخفض عليك مدة طويلة كي يرجع لأعلى من السعر”.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى معرفة تامة بالأخبار والتحليل الفني، لافتا إلى أهمية معرفة من أين نشتري الذهب.

وأضاف: “شراء الذهب إما بالشراء المباشر من محلات الذهب أو عن طريق صناديق البنوك بالذهب، أو الوسطاء الماليين “الفوركس”، وهذا ممنوع عندنا إلا في بنكين بالسعودية سمحوا فيها”، مشيرا إلى أهمية شراء السبايك عيار 24 وليس المصوغات والمشغولات الذهبية”.