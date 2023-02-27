وصفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، ما حدث للدحيل بأنه فضيحة كارثية وتؤكد: الهلال حقق فوزًا سهلاً بنتيجة 7-0 وظهر الفارق الهائل بين الفريقين على أرضية ملعب الثمامة.. شهدت المباراة تسجيل إيغالو 4 أهداف، وثنائية من ماريغا وهدف من سالم الدوسري”.

وأشارت صحيفة “clarin” الأرجنتينية: “سحق ‎الهلال بقيادة رامون دياز فريق هيرنان كريسبو بنتيجة 7-0 في دوري أبطال آسيا.. دياز لم يرحم مواطنه في نصف نهائي البطولة الأهم على المستوى القاري.. كانت المباراة بمثابة جرح مفتوح لفريق كريسبو”.

ولفتت صحيفة “elgrafico” الأرجنتينية: “‎الهلال بقيادة دياز سحق فريق كريسبو في لقاءهما الأول وجهاً لوجه كمدربين.. بعد المباراة النهائية التاريخية مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، يواصل فريق دياز التألق ويصعد لملاقاة أوراوا في النهائي”.

وذكرت صحيفة “ovacion” البيروفية: “في غياب أندريه كاريلو..‎الهلال يسحق الدحيل 7-0 ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.. سيسعى الهلال للحصول على لقب جديد عندما يواجه أوراوا ريد دايموندز الياباني في النهائي”.

وتابعت : صحيفة “واشطن بوست” الأمريكية: “على الرغم من تمتع الدحيل بميزة اللعب على ملعب الثمامة القطري، سجل بطل السعودية 18 مرة 5 مرات في النصف الأول من مباراة نصف النهائي.. ‎#الهلال يسعى للفوز بلقب آسيوي خامس لتعزيز رقمه القياسي”.

وأوضح موقع “uol” البرازيلي: “‎الهلال، جلاد فلامنغو في كأس العالم للأندية، يسحق فريق كريسبو في دوري أبطال آسيا بنتيجة 7-0”.