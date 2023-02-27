قال الإعلامي خالد الشنيف، إن اللاعب الدولي كريم بنزيما قادم إلى الدوري السعودي، وجاء ذلك خلال برنامجه ملعب SBC.
وتبلغ القيمة السوقية لكريم بنزيما 35 مليون يورو، ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو المقبل.
ويحق للنجم الفرنسي التفاوض مع أي نادي بعد دخوله في الفترة الحرة.
ولم يكشف خالد الشنيف عن الوجهة المحتلمة للمهاجم الفرنسي في الدوري السعودي، مع وجود شائعات تربطه بنادي النصر.
#ملعب_SBC | خالد الشنيف: بنزيما قادم إلى الدوري السعودي. #قناة_SBC@k_alshenaif pic.twitter.com/kSFiEWBAh6
— #ملعب_SBC (@sbcsport) February 26, 2023
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