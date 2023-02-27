أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على المُستهلكين قراءة العبارات التحذيرية الموجودة على بطاقة المنتجات الغذائية؛ من أجل معرفة المكونات التي قد لا تناسب البعض.

وذكرت الهيئة أن العبارات التحذيرية التي تكتب على بطاقة المنتج الغذائية توضح المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع؛ مثل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب، بالإضافة إلى الرياضيين.

وأشارت إلى أن المنتجات الغذائية المحتوية على كافيين بكمية تزيد على 150 ملغم/لتر يُكتب على البطاقة غير مناسب للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين.

وأوضحت الغذاء والدواء، أنه تتم كتابة ما يفيد بأن زيادة الكميات المُستهلكة من المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول عن 40 جم يومياً قد يتسبب في الإسهال، لافتة إلى أنه في حال احتواء المنتج على أي من العبارات التحذيرية فإن للمُستهلك اختيار المنتج الغذائي أو تركه.