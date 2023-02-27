نفذت أمانة الطائف 1600 جولة رقابية على مخالفات البناء بنطاق خدمات 11 بلدية فرعية بأنحاء المحافظة، حيث رصدت رمي مخلفات البناء في الأراضي البيضاء، ومخالفات ترك بقايا مواد البناء خارج أسوار المنشآت، وإتلاف سفلتة الشوارع والأرصفة، وعدم وجود سواتر خارجية أو لوحات تعريفية بالمنشأة، بالإضافة إلى فقدان التعاقد مع حاويات نقل بقايا مواد البناء، وإهمال نظافة الموقع أثناء أعمال الإنشاء.

وأوضحت الأمانة أنه تمت إزالة أكثر من 20 ألف طن من مخلفات البناء والهدم والترميم من مواقع متفرقة، وركزت الفرق الميدانية على رصد هذه المخالفات للوصول إلى المخالفين للحد من مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على المظهر الحضاري، بتطبيق الأنظمة الجزائية بحق من تثبت رمي المخلفات الصلبة مخلفات البناء في أراضي الغير والأراضي الخلاء.

وتأتي هذه الجولات ضمن الحملة الميدانية لإزالة مخلفات البناء، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتفعيلا للحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، وتحسين المشهد الحضري، بما يعزز الجهود البلدية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدينة.