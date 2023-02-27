نجح الفريق الجراحي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في انقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر 46 عاماً , بعد أن أجريت لها عملية عاجلة لاستئصال الغدة الجار درقية .

وأوضح الفريق الطبي ان المريضة كانت تعاني من انتكاسه وارتفاع حاد لمستوى الكالسيوم وهرمون الغدة الجار درقية بالدم , حيث تبين بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة تضخم شديد في الغدة وصل الى عشرة اضعاف الحجم الطبيعي وعلى الفور تم إجراء عملية ناجحة للمريضة , حيث انخفض مستوى الكالسيوم مباشرة بعد العملية وعاد للمستوى الطبيعي وحالتها الصحية جيدة ولله الحمد .

جدير بالذكر ان طوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك استقبل خلال العام الماضي 2022م ( 73798 ) مراجع , في حين بلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية ( 130895 ) مستفيد .