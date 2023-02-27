أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، أن علامات الساعة تنقسم إلى صغرى ووسطى وكبرى، لافتًا أن العلامات الكبرى ستظهر عند قيام الساعة.

وقال الخثلان خلال حديثه على قناة الإخبارية :” أن علامات الساعة الصغرى والوسطى ظهر الكثير منها، وما بقي الله وحده أعلم بها .

وأضاف:” أن كثيرًا من شروط الساعة الصغرى قد خرج بالفعل ولكن لا يمكننا أن نعلم ما بقي .”