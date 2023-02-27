تمكن فريق طبي من مستشفى السليل العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إجراء جراحي طارئ لمصاب في العقد الثالث من العمر؛ تعرض لثقب في الإثنى عشر.

وتفصيلاً، حضر المريض إلى طوارئ المستشفى يعاني من ألم شديد بالبطن يصاحبه سرعة نبضات القلب، ليتم عمل الأشعة مقطعية وتحاليل المخبرية والتي تبيّن على أثرها وجود قرحة بالإثنى عشر؛ أدت إلى التهاب بريتوني حاد وارتفاع بالحرارة وارتفاع بكريات الدم البيضاء وتسمم دموي.

ليتم التدخل الجراحي العاجل عبر استكشاف بالبطن والتخلص من الصديد بالغشاء البريتوني ورتق هذه الفتحة جراحياً، وتعزيز الإجراء بجزء من دهون البطن، وتكللت العملية بالنجاح ليتم بعدها متابعة حالة المريض حتى استقرت حالته وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-، ليكمل رحلته العلاجية عبر المتابعة في العيادات الخارجية.

يذكر أن مستشفى السليل العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول يشهد تطور نوعي في مختلف الخدمات الصحية الروتينية والعاجلة؛ عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي من خلال تقنيات مستحدثة وكوادر متخصصة.