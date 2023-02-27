أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 9995 نقطة (- 57 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ أبريل 2021، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال.

وتراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، عند 31 ريالا (- 1 %) للأول، و69.90 ريال (- 2 %) للثاني.

وتصدر سهم مجموعة تداول، تراجعات اليوم بنسبة 7 % عند 139.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.

وأنهت أسهم أكوا باور، والمراعي، وبنك البلاد، والسعودي للاستثمار، والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، وأمريكانا، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وأغلق سهم إس تي سي، عند 34.35 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، ارتفع سهم سابك للمغذيات، بنسبة 3 % عند 130.60 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق.

وتصدر سهم تهامة للإعلان، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وصعدت أسهم دار الأركان، والتصنيع الوطنية، وبنك الرياض، والمتقدمة، وبنك الجزيرة، وإكسترا، والمجموعة السعودية، بنسب تراوح بين 2 و5 %.