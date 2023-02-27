تستعد الرياض، لاستضافة بطولة كرة القدم الوطنية الهندية “كأس هيرو سانتوش” والتي تقام لأول مرة خارج الهند، وذلك خلال الفترة من 1-4 مارس المقبل.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له: “تأتي استضافة السعودية لمباريات كأس هيرو سانتوش ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره الهندي في أكتوبر الماضي، ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز أطر التعاون مع كافة الاتحادات بمختلف القارات”.

وأكد ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن استضافة هذه البطولة تُعد ركيزة من ركائز التعاون مع الاتحاد الهندي، وضمن أهداف توسيع دائرة العلاقات الدولية، مرحبًا بالفرق المشاركة ومتمنيًا للجميع طيب الإقامة.