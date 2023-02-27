أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عن أفضل 5 لاعبين في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا.

وشملت القائمة 4 لاعبين من فريق الهلال هم : أوديون إيغالو بتقييم 9.4 ، تلاه موسى ماريغا بتقييم 8.6، ثم الحارس عبدالله المعيوف بـ 8.1، وفي المركز الرابع سالم الدوسري بـ 7.3، بينما جاء مهاجم الدحيل القطري، مايكل أولونجا في المركز الخامس بـ 7.3.

يذكر أن الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعدما حقق فوزًا تاريخياً على نظيره الدحيل القطري، بنتيجة 7 أهداف دون رد، وسوف يواجه نظيره أوراوارد الياباني، في نهائي البطولة حيث ستقام مباراة الذهاب في الرياض يوم السبت 29 أبريل، بينما يقام الإياب في اليابان يوم السبت 6 مايو.