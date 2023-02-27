لا زال تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول منشأ فيروس كورونا قائما.

واعترضت بكين بشدة اليوم الاثنين على فرضية طرحتها وزارة الطاقة الأمريكية وتفيد بأن كوفيد-19 تسرب إثر حادث عرضي في مختبر صيني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “ماو نينغ”، أنه لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية المتعلقة بحدوث تسرب من مختبر، والكف عن تشويه سمعة الصين، والتوقف عن تسييس الأبحاث المتعلقة بمنشأ الفيروس.

وقال: “إن خبراء من الصين ومنظمة الصحة العالمية، وبناءً على زيارات ميدانية لمختبرات في ووهان ومحادثات متعمقة مع الباحثين، توصلوا إلى استنتاج موثوق مفاده أن خيار التسرب من المختبر غير مرجح إلى حد كبير”.

جاء ذلك ردا على تغير موقف وزارة الطاقة الأمريكية التي قالت إنها تنظر “بمستوى منخفض من الثقة” إلى فرضية حدوث تسرب للفيروس من مختبر في الصين، على أساس تقرير جديد للاستخبارات.