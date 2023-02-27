قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن المملكة ستودع فصل الشتاء بدء من الأسبوع المقبل.

وتوقع لاستمرار هطول الأمطار على المملكة، مشيرا إلى أن فصل الشتاء لهذا العام كان الأدفئ مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن أدني درجة حرارة سجلت حتى اليوم كانت 1 درجة مئوية تحت الصفر في طريف، فيما سجلت المحافظة ذاتها 6 درجات تحت الصفر بالأعوام السابقة، ما يشير إلى أن فصل الشتاء لهذا العام كان الأدفئ مقارنة بالسنوات الماضية.