تعثرت النجمة الأمريكية، جيسيكا تشاستين، على السجادة الحمراء بسبب فستانها أثناء استلامها جائزة أفضل ممثلة في عمل تلفزيوني بحفل SAG Awards.

وكانت تشاستين ارتدت في الحفل، فستانًا طويلاً من تصميم زهير مراد، وبعد تعثرها على الدرج، ساعد الممثل الإيرلندي بول ميسكال الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا، لاستكمال استلام الجائزة.

وترشح لهذه الجائزة التي فازت بها تشاستين، الممثلة إيميلي بلنت عن دورها في مسلسل The English، وجوليا غارنر عن دورها في مسلسلInventing Anna، ونيسي ناش عن دورها في مسلسل Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story.