وجه الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، رسالة ساخرة بالتزامن مع صعود الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه بسبعةأهداف على الدحيل القطري.

وكتب “جستنيه” على حسابه بموقع “تويتر”:”كيف ليلتكم امس ..وصباحكم اليوم..عساكم بخير.. عساكم طيبين ..ترى شلنا همكم ..لا تكونوا زعلانين..خائفين ع صحتكم..عارفين انكم مقهورين .. معليه تراكم متعودين..فضفضو ..صيحوا..قولوا كل يللي نفسكم..لا تكتموا يللي في قلبكم..اقدر مشاعركم..معذورين وربي معذورين..تبغوا الصدق..ومن اخرها اقولكم..انا فرحان مرررة فيكم”.

ورد عليه أحد النصراويين بعدة جمل إشار فيها إلى تصدر فريق النصر لدوري روشن، ما دفع الناقد الرياضي للرد عليه بالإشادة وإظهار إعجابه بما كتبه.