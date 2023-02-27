استطاع الهلال، أن يحقق ثاني أكبر نتيجة شهدتها مباراة نصف النهائي في بطولة قارية كبرى للأندية في مختلف القارات، و ذلك عقب السباعية النظيفة التي سددها بشباك الدحيل القطري أمس الأحد.

وبتلك السباعية حطم الهلال بطل النسخة الأخيرة للبطولة الآسيوية رقم نادي العين الإماراتي المسجل كأكبر فوز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام شينغن الصيني بسداسية نظيفة في 2003، بالنتيجة التي حققها أمام الفريق القطري الدحيل.

وتعتبر تلك النتيجة ثاني أكبر انتصار شهدته البطولات الكبرى للأندية في مختلف القارات، بعد الفوز الساحق الذي حققه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي على نوكيا إيغيلز يونايتد الفيجي، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا عام 2006، بنتيجة 9 -0.