تستعد كرة القدم الفرنسية غداً الثلاثاء ليوم وصف بـ”الأسود” حيث من المتوقع استقالة كل من رئيس الاتحاد المحلي ومدربة منتخب السيدات.

وابتعد نويل لوجريت، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد منذ 2011، عن منصبه بسبب تحقيق قانوني ووجود مزاعم بتحرش جنسي وأخلاقي بعد تقرير لعملية تدقيق بتكليف من وزارة الرياضة الفرنسية وسيعرض الملف على اللجنة التنفيذية، غدا الثلاثاء.

وفي حالة رفضه للاستقالة فيمكن استدعاء لوجريت (81 عاما) أمام اللجنة التأديبية أو قد تستقيل اللجنة التنفيذية لعقد انتخابات جديدة.