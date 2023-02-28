نشر مُشجع لنادي أوراوا الياباني المقرر أن يواجه الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا صورة مقترحة للتشيكلة المناسبة لفريقه ضد الهلال.

وتضمنت الصورة جميع لاعبي الفريق وحارس المرمى في منطقة الدفاع، في إشارة إلى قوة الهلال التي تتطلب دفاع قوي.

يذكر أن الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعدما حقق فوزًا تاريخياً على نظيره الدحيل القطري، بنتيجة 7 أهداف دون رد، وسوف يواجه نظيره أوراوارد الياباني، في نهائي البطولة حيث ستقام مباراة الذهاب في الرياض يوم السبت 29 أبريل، بينما يقام الإياب في اليابان يوم السبت 6 مايو.