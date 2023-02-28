تفاجئ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بسؤال طرحه مراسل بإحدى القنوات الرياضية عما إذا كان الهلال يستخدم السحر لتحقيق الفوز في المنافسات التي يخوضها.

ونفى “بن نافل” صحة ذلك وقال: “أعوذ بالله لا .. الحمد لله هذا فعل وعمل واجتهاد وتضحية، ناس تشتغل ومواظبة وغذاء وحرص على البرامج كلها، وهذا نتائجها”.

ووجه الشكر إلى كل العاملين في النادي الذين وفروا لفريق الهلال البيئة المناسبة لتحقيق الفوز والإنجازات، مضيفا أن الفريق سيأخذ راحة وبعدها سينطلق في الاستعداد للمنافسات التي سيخوضها، مؤكدا أن كل البطولات مهم بالنسبة للفريق.

وقد إثار هذا السؤال استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنه لم يكن على مراسل تلفزيوني أن يطرح مثل هذا السؤال.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمكن من الفوز على فريق الدحيل القطري بسبعة أهداف نظيفة ليتأهل بذلك إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه فريق أوراوا الياباني.