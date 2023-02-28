ألقت دوريات شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة في منطقة جازان القبض على مواطن بحوزته (19.7) كيلو جرام من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.