أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.1 %، ليغلق عند 10103 نقاط (+ 108 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 3 % عند 31.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6 ملايين سهم.

وأنهت أسهم، سبكيم العالمية، واتحاد اتصالات، وأكوا باور، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، والمتقدمة، وكيان السعودية، وجبل عمر، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7 %.

وأغلق سهما، ثوب الأصيل، وسيسكو، عند 36.25 ريال (+ 5 %) للأول و24.02 ريال (+ 2 %) للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية.

في المقابل، تراجع سهم سابك، بنسبة 4 % عند 88.50 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.2 مليون سهم.

وكانت الشركة، أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع 2022، إلى 293 مليون ريال وبنسبة 94 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، وهي دون متوسط توقعات السوق البالغة نحو 1.8 مليار ريال.

وأغلق سهم سابتكو، عند 17.26 ريال (- 4 %)، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 93.3 مليون ريال عن الربع الرابع 2022.