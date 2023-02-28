أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) والتي تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بالتعاون بين شركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكريةSAMI، وشركة CMN الفرنسية.

ويأتي الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة، تحقيقًا لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وسعيًا إلى استكمال هذه المنظومة والتي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محليًا في أكتوبر 2020م.

وثمَّن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأكد أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة(HSI32) ، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي ,المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.

وأشار قائد القوات البحرية إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات سمو ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الدفاع المتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي.

من جهته، أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة واستلام الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الاستراتيجية، يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية.

وأضاف أن هذه المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

وأشار إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة سيدعم المساعي الوطنية لتوطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.