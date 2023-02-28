بالتزامن مع أنباء عن اقتراب رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن النصر، دار سجال بين نقاد رياضيين سعوديين ونظرائهم في الصحف التركية بشأن صحة هذه المعلومات.

وكانت صحيفة ASpor التركية، قد أشارت إلى أن “تاليسكا توصل إلى اتفاق مبدئي مع غالطة سراي التركي للانضمام إلى صفوفه”.

فيما قال الإعلامي التركي، أرسلان، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على “تويتر”، إن “أندرسون تاليسكا سيغادر النصر مجاناً”.

وفي هذا السياق رد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، متحديا الصحفي التركي، قائلا عبر حسابه على “تويتر”: سأعقد معك صفقة، إذا غادر تاليسكا كما تدعي قبل نهاية عقده أمنحك 100 ألف دولار، إذا لم يغادر أريدك فقط تحول حسابك لبيع البيض، ما رأيك!؟”.

بينما قال الناقد الرياضي علي العنزي، أن “تاليسكا سيعود للفريق بعد 10 أيام بالتمام والكمال في الرياض، ولا أفهم سر الصدى الكبير لسفر اللاعب للعالج في الخارج، كما أن هناك أخبارا مفرحة للجمهور بشأن اللاعب مع النصر، فيه مفاوضات لتجديد عقده وقريبا سيكون هناك اتفاق كامل مع النادي”.