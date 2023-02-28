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الثلاثاء28 فبراير

شاهد.. لقطات لحي “جرول” قرب الحرم المكي قبل الإزالة

منذ 32 دقيقة
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شاهد.. لقطات لحي &#8220;جرول&#8221; قرب الحرم المكي قبل الإزالة
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عرضت لقطات تلفزيونية من حي “جرول” المستهدف للإزالة خلال الأشهر القادمة، والقريب من الحرم المكي.

ومن المقرر إزالة جزء من الحي حيث استهدف من قبل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية، وهو يبعد عن المسجد الحرام ما يقرب من نصف كيلو شمال الحرم المكي الشريف.

والعقارات التي سيتم إزالتها تقع في النطاق الشمالي الشرقي للمسجد الحرام، حيث تم إشعار السكان وأصحاب المحلات التجارية بضرورة تقديم جميع أوراقهم الثبوتية في غرفة مكة.

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