أعلن المدير العام لهيئة الطوارئ في محافظة هرمزكان الإيرانية، مهرداد حسن زادة، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر.

وكشف أن الزلزال ضرب محافظة هرمزكان الإيرانية، وعددا من المناطق المجاورة لمحافظة فارس الواقعة جنوبي البلاد، ولم يسفر عن أي خسائر حتى الآن.

وأوضح حسن زادة أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و18 دقيقة و43 ثانية من مساء اليوم، بتوقيت البلاد، في وقت لم يسجل أي خسائر تذكر.

وأشار إلى أن مدينتي بندر خمين وبندر عباس، دخلتا حالة التأهب، رغم إشارته إلى عدم وقوع أي خسائر من جراء الزلزال.